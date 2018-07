"Podczas tej rozmowy ministrowie (spraw zagranicznych) porozumieli się w sprawie normalizacji stosunków dyplomatycznych między Holandią i Turcją. W tym duchu ministrowie zgodzili się przywrócić wkrótce ambasadorów w Ankarze i Hadze" - wynika z komunikatu wydanego przez tureckie ministerstwo spraw zagranicznych.

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu w wywiadzie udzielonym prywatnej stacji telewizyjnej NTV zapowiedział ponadto, że szef holenderskiej dyplomacji Stef Blok odwiedzi Turcję w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Informację o planowanym ponownym wyznaczeniu dyplomatów podał także Blok w liście do członków parlamentu swojego kraju.

Z zadowoleniem wyraził się on o normalizacji stosunków i podkreślił, że jest ona "konieczna, by móc swobodnie rozmawiać o sprawach, które nas łączą, ale też na tematy, co do których mamy różne opinie". Jak dodał, w sprawie wydarzeń z marca 2017 roku, które doprowadziły do gwałtownego pogorszenia się stosunków holendersko-tureckich, nadal nie ma porozumienia.

Władze Holandii nie zgodziły się wówczas na przyjazd do Rotterdamu członków tureckiego rządu, którzy mieli wystąpić na zorganizowanych przez tureckich imigrantów wiecach przed referendum konstytucyjnym w Turcji w sprawie rozszerzenia kompetencji prezydenta; było to w czasie wyborów parlamentarnych w Holandii. Władze nie wydały pozwolenia na lądowanie w Rotterdamie samolotu z Cavusoglu, nie wpuściły też do tureckiego konsulatu w tym mieście minister ds. rodziny i polityki społecznej Fatmy Betul Sayan, która następnie została odstawiona na granicę z Niemcami.

W reakcji Turcja zawiesiła kontakty dyplomatyczne na wyższym szczeblu z Holandią i obniżyła je do poziomu charge d'affaires. W lutym holenderskie MSZ poinformowało, że formalnie wycofuje swego ambasadora w Ankarze.

Co teoria gier mówi o strategii handlowej Trumpa?