Work Service wydłużył okres wyłączności ws. sprzedaży Exact Systems do 31 lipca



Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Work Service ponownie wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems, do 31 lipca, podała spółka.

"Zarząd spółki Work Service informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku emitent zawarł z panem Pawłem Gosem, panem Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks nr 2 do porozumienia określającego ramowe warunki transakcji zgodnie z którym okres wyłączności został wydłużony do dnia 31 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, na początku lipca, Work Service postanowił wydłużyć okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems do 20 lipca

W maju podawano, że cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 162,6 mln zł, spośród których płatność 13 mln zł zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

