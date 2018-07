WIG 20 wzrósł na zamknięciu w poniedziałek o 1,0 proc. do 2.204 pkt. Indeks znajduje się 17 proc. poniżej szczytu hossy ze stycznia. WIG zwyżkował o 0,8 proc. do 57.787 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 4.241 pkt.

W ubiegłym tygodniu WIG 20 wzrósł o 1,2 proc., WIG zyskał 1,1 proc., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,1 proc.

W poniedziałek ok. godz. 17.00 indeksy DAX, FTSE i CAC zniżkowały o odpowiednio 0,2 proc., 0,3 porc. i 0,5 proc.

"Na indeksie WIG 20 mieliśmy ponad dwa tygodnie konsolidacji. W piątek ta konsolidacja zakończyła się - strona kupująca wzięła handel w swoje ręce. Na przyzwoitym obrocie pojawiła się wysoka biała świeca bez górnego cienia. Dzisiejsza sesja jest pokłosiem tego, co działo się w piątek, czyli kontynuacją ruchu wzrostowego" - powiedział Tomasz Kolarz, analityk z BM Alior Banku.

"WIG 20 wybił się powyżej lokalnego poziomu oporu 2.195 pkt. Została także przełamana półroczna linia trendu spadkowego na WIG 20. Techniczną konsekwencją wybicia się z konsolidacji powinien być ruch w kierunku 2.287 pkt., czyli szczytów z okolic kwietnia i maja tego roku" - dodał.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek 620 mln zł, z czego 499 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PZU (96 mln zł). Kurs ubezpieczyciela spadł na zamknięciu o 0,1 proc.

Wśród blue chipów najmocniej wzrosła wycena Orange Polska (+3,4 proc.)

T-Mobile Polska zapłaci Orange Polska 275 mln zł z góry za dostęp do sieci światłowodowej oraz będzie płacić za każdego podłączonego klienta - poinformował Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska. Operatorzy podpisali w poniedziałek umowę, na mocy której T-Mobile Polska będzie mógł przez dziesięć lat świadczyć swoje usługi na sieci światłowodów Orange Polska.

O 3,0 proc. do 89,60 zł zwyżkował PKN Orlen.

"W ubiegłym tygodniu cena akcji płockiego koncernu wzrosła o 10,05 proc. Siła popytu została potwierdzona przez wyraźny wzrost poziomu obrotów. Kurs od kilku miesięcy znajduje się w konsolidacji o ograniczeniach w okolicy 77 PLN i 90 PLN. Neutralne wartości oscylatorów technicznych budują przestrzeń do dalszych zwyżek walorów Orlenu" - napisali w komentarzu zarządzający MM Prime TFI S.A.

"W efekcie w najbliższym czasie nie można wykluczyć próby przełamania górnego ograniczenia trendu bocznego, zwłaszcza, że sentyment rynkowy wokół spółki uległ zdecydowanej poprawie po publikacji bardzo dobrych informacji o charakterze fundamentalnym. W przypadku sukcesu psychologiczny poziom 100 PLN będzie stanowił kolejny target dla rynku" - dodali.

O 2,1 proc. wzrosła wycena KGHM.

Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w czerwcu 50,6 tys. ton, czyli spadła 10 proc. rdr. Sprzedaż miedzi płatnej w tym okresie wyniosła 60,4 tys. ton i była większa rdr o 11 proc. - podała spółka w komunikacie, prezentując wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe.

Siódmą sesję z rzędu zwyżkował Lotos, którego notowania wzrosły na zamknięciu o 1,0 proc. do 60,62 zł. W ubiegłym tygodniu akcje spółki zdrożały o 6 proc.

Wycena PKO BP poszła w górę o 1,6 proc., a Pekao zwyżkowało o 1,4 proc. Dla obu spółek była to trzecia wzrostowa sesja z rzędu.

Na szerokim rynku zwyżkami wyróżniły się Ursus (18,0 proc.) oraz Playway (+7,7 proc.).

Ursus zawarł z państwowym sudańskim bankiem Agricultural Bank of Sudan porozumienie zmierzające do uruchomienia na terytorium Sudanu produkcji ciągników i maszyn rolniczych oraz utworzenia na terenie całego kraju sieci centrów serwisowych - podała spółka w poniedziałek.

PlayWay podpisał umowę z Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited na dystrybucję swoich gier na rynku chińskim - podał PlayWay w komunikacie w sobotę.

(PAP Biznes)