Inpro wprowadziło do sprzedaży 4 domy jednorodzinne na os. Golf Park w Tuchomiu



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Inpro wprowadziło do oferty 4 nowe domy jednorodzinne w ramach osiedla Golf Park w Tuchomiu, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy domów to sierpień 2019 roku.

Wszystkie domy w ramach inwestycji położone są na działkach o powierzchni od 514 m2 do 1 538 m2 i mają powierzchnię użytkową od 158 m2 do 200 m2, podano.

"W aktualnej ofercie osiedla Golf Park znajduje się 17 domów jednorodzinnych i w zabudowie bliźniaczej. Docelowo w ramach czterech etapów na osiedlu powstanie 81 domów. Ceny nieruchomości pozostałych w ofercie wraz z działką rozpoczynają się od 623 tys. zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)