Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej z programu "Dobry start" i świadczenia "500 plus" można składać on-line od 1 lipca. Jak podkreśla MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała w środę podczas konferencji prasowej, że od 1 sierpnia będzie można składać wnioski m.in. o "500 plus" tradycyjną drogą - w formie papierowej. "To nie znaczy, że przestanie funkcjonować kanał elektroniczny. On będzie działał równolegle. Lipiec jest uprzywilejowany, był wyłącznie terminem składania wniosków elektronicznie" - mówiła.

Ministerstwo przypomina, że rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie "500 plus" drogą elektroniczną już w lipcu, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Z kolei rodzice i opiekunowie mogą od 1 lipca złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" on-line przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie można złożyć także tradycyjny, papierowy wniosek.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.(PAP)

