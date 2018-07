1. Jak dobrze ją znasz?

Ile kobiet, tyle biżuteryjnych upodobań. Pierścionek, który będzie spełnieniem marzeń jednej z pań, niekoniecznie przypadnie do gustu drugiej. Twój wybór pokazuje, jak dobrze znasz swoją partnerkę. Pierścionek powinien odzwierciedlać jej styl i charakter. Dzięki temu będzie nosiła go z dumą i radością nie tylko do chwili, gdy staniecie na ślubnym kobiercu. Wiele pań traktuje pierścionek zaręczynowy na równi z obrączką i nosi go do końca życia.

Jeśli Twoja przyszła narzeczona jest szaloną ekstrawertyczką, chętnie pochwali się rodzinie i znajomym dużym kamieniem z nietypową obrączką – w finezyjnym kształcie lub wysadzaną brylantami. Jeżeli jest eteryczną marzycielką, zachwyci się pierścionkiem z ażurowymi zdobieniami pod koroną lub z obrączką o lekko falującym kształcie przywodzącym na myśl łodygi kwiatów lub morskie fale. Kobieta charyzmatyczna i nieoczywista z przyjemnością będzie nosić klasyczny pierścionek z białego lub żółtego złota z brylantem.

2. Czy uważnie jej słuchasz?

Zaręczyny to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych chwil w życiu. Nic więc dziwnego, że kobiety uwielbiają o nich rozmawiać, jednak swojemu mężczyźnie zwykle wysyłają jedynie dyskretne sygnały. Zastanów się dobrze, czy i Ty nie dostałeś w ostatnim czasie subtelnych podpowiedzi – być może Twoja ukochana sama powiedziała Ci, jak powinien wyglądać jej wymarzony pierścionek! Na przykład podczas kupowania bransoletki mimochodem nawiązała do pierścionków znajdujących się w ladzie obok lub skomentowała pierścionek, który na zaręczyny otrzymała jej przyjaciółka. Może wspomniała, że dziwi się mężczyznom, którzy kupują „zwyczajne klasyczne modele” albo wręcz przeciwnie, podkreśla swój minimalistyczny „basicowy” styl. Twój wybór pokaże, czy uważnie jej słuchasz!

źródło: Materiały Prasowe

3. Ile jest dla Ciebie warta?

Pierścionek nie zawsze musi kosztować tyle, ile trzy pensje mężczyzny, który planuje się oświadczyć. To jeden z najczęściej powielanych mitów, z którym warto się raz na zawsze rozprawić. Pierścionek powinien być przede wszystkim dopasowany do stylu i charakteru przyszłej narzeczonej, a jego cena adekwatna do zarobków starającego się o rękę mężczyzny. Jeżeli dużo zarabiasz, a wybierzesz najtańszy pierścionek z niskiej jakości materiałów, który nie wytrzyma próby czasu, może to zostać źle odebrane przez Twoją partnerkę.

Choć duże kamienie cieszą się ogromną popularnością, reguła „im większy, tym lepszy” nie zawsze się sprawdza. Kobiety, które są odważne i pewne siebie z przyjemnością będą nosiły biżuterię z dużymi brylantami, jednak te panie, które są z natury skromne i wrażliwe lub praktycznie podchodzą do życia, chętniej założą pierścionek z niewielkim oczkiem.

Przede wszystkim należy pamiętać, że dla kochającej kobiety to nie pierścionek jest najważniejszy w zaręczynach, lecz to, co za nim stoi – obietnica wejścia na wspólną drogę. Liczy się Twój wkład i starania, które doceni każda z pań, niezależnie od preferencji. Pierścionek to symbol Waszego uczucia i najlepszy dowód na to, jak dobrze znasz swoją ukochaną. Pokaż, że uważnie jej słuchasz i jak wiele dla Ciebie znaczy. To utwierdzi ją w przekonaniu, że dokonała słusznego wyboru, mówiąc TAK!