Koncern Bridgestone poinformował w środę w komunikacie prasowym, że w najbliższych latach planuje dalszą rozbudowę i kolejne inwestycje w fabryce w Poznaniu. Jak tłumaczył dyrektor zarządzający Bridgestone Poznań Roman Staszewski, dotychczas koncern zainwestował ponad 2 mld zł w rozbudowę swojego flagowego zakładu w Europie; obecnie Bridgestone Poznań zajmuje ok. 26 hektarów.

„Będziemy zwiększać nie tylko powierzchnię, ale i rozmiary produkcji. Na ten cel na przestrzeni najbliższych pięciu lat przeznaczymy blisko 700 mln zł. Do 2022 r. zainwestujemy przede wszystkim w rozwiązania technologiczne umożliwiające produkcję opon nowej generacji, będziemy także modernizować i optymalizować obecnie działające linie i procesy produkcyjne. Planujemy zwiększyć dzienną produkcję opon z aktualnych 31 tys. do ponad 40 tys. sztuk” – podkreślił, cytowany w komunikacie prasowym, Staszewski.

Fabryka w Poznaniu, powstała w 1998 r., jest jednym z największych pracodawców w regionie - zatrudnia ponad 1,9 tys. osób. Bridgestone Poznań jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych koncernu, wytwarza m.in. opony typu run flat, czyli takie, które pozwalają na kontynuację jazdy po ich przebiciu i utracie powietrza.

Produkty fabryki w Poznaniu trafiają do ponad 40 krajów, przede wszystkim do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Większość z nich produkowana jest jako pierwotne wyposażenie samochodów. Na ogumieniu pochodzącym z poznańskiego Bridgestone jeżdżą auta osobowe m.in. takich marek jak: Volkswagen, BMW, Audi, Maserati, Porsche, Mercedes. Poznański zakład jest też oficjalnym partnerem i dostawcą opon do Astona Martina DB11.

Anna Jowsa

