Rafako pozyskało umowy na ponad 790 mln zł od początku 2018 r.



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Rafako podpisało umowy na realizację kontraktów o łącznej wartości ponad 790 mln zł od początku roku, podała spółka.

"Od początku bieżącego roku, Rafako podpisało umowy na nowe kontrakty o wartości ponad 790 mln zł, czyli o 40 mln zł więcej niż w całym 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

W ramach tej kwoty 52% wartości stanowią kontrakty na instalacje ochrony środowiska, 23% wartości to kontrakty w segmencie oil&gas oraz 25% wartości to pozostałe kontrakty energetyczne.

"W sytuacji prawie pełnego wykorzystania dostępnych limitów gwarancyjnych, taki rozwój portfela zamówień nie byłby możliwy bez pozyskania środków z rynku kapitałowego, za co jeszcze raz składamy podziękowania naszym akcjonariuszom. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w akcje Rafako przyniesie inwestorom oczekiwane korzyści. A my ze swojej strony zapewniamy o budowaniu wartości spółki poprzez realizację zakładanej strategii" – skomentowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Rafako do końca roku zamierza zwiększyć portfel kontraktów o co najmniej kolejne 0,5 mld zł, przypomniano także. Na taką kwotę opiewają obecnie postępowania na wybór, w których spółka uzyskała najlepszą cenę lub została już poinformowana o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)