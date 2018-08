Chorzowski system roweru miejskiego to element unijnego projektu miasta związanego z transportem bezemisyjnym. O rozpoczęciu przetargu na budowę i utrzymanie systemu - z jego utrzymaniem w latach 2018-2021 - magistrat informował pod koniec kwietnia br. W czwartek poinformował o podpisaniu wartej niespełna 6,7 mln zł umowy z jedynym oferentem - firmą Nextbike Polska.

„Rowery będzie można wypożyczać z 46 stacji zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach Chorzowa. Tak gęsta sieć ma sprawić, że każdy będzie miał stacje w pobliżu miejsca, gdzie mieszka i pracuje. Mamy nadzieję, że zachęci to mieszkańców do przesiadki z samochodu na rower – powiedział cytowany przez biuro prasowe chorzowskiego magistratu wiceprezydent miasta Marcin Michalik.

W stacjach będzie można wypożyczyć tradycyjne rowery, a także tandemy, rowerki dla dzieci i rowery typu cargo. Stacje systemu znajdą się we wszystkich dzielnicach; siedem z nich również w Parku Śląskim. Ze względu na dofinansowanie z unijnego projektu zamówienie Chorzowa ma charakter wieloletni – sięga 2021 r. Rowery w Chorzowie będzie można wypożyczać od 21 marca do 30 listopada.

Ok. 4,7 mln zł dotacji z tego samego unijnego źródła wspiera też w Chorzowie szacowaną na ponad 5,5 mln zł budowę parkingu Bike&Ride na prawie 100 rowerów pod przecinającą rynek estakadą - wraz z budową w całym mieście ponad 20 km dróg rowerowych (w tym i przyszłym roku). Docelowo drogi rowerowe mają komunikować znaczne tereny miasta, rozchodząc się od rynku i tamtejszego parkingu rowerowego.

Rowerowe inwestycje są dofinansowywane funduszami unijnymi w projekcie „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Miasto dostało nań 32 mln zł dofinansowania z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącej transportu niskoemisyjnego w miastach.

Całe szacowane na ponad 37,5 mln zł przedsięwzięcie obejmuje też działające od 2016 r. autobusowo-tramwajowe centrum przesiadkowe w rynku oraz wdrożenie systemu zarządzania ruchem. Umowę na budowę inteligentnego systemu transportowego, który ma zwiększyć płynność ruchu drogowego na wąskich ulicach gęsto zabudowanego miasta, samorząd podpisał w lutym br.

Chorzowski system roweru miejskiego będzie kolejnym na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, obsługiwanym przez spółkę Nextbike Polska. Stałe jej systemy działają w: Katowicach (obecnie 50 stacji i 412 rowerów), Gliwicach (15 stacji i 150 rowerów), Sosnowcu (9 stacji i 130 rowerów), a także w Tychach (7 stacji z 60 rowerami).

Pilotażowe systemy (po 4 stacje z 32 rowerami) funkcjonują od przełomu czerwca i lipca do końca września w Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach. Niedawno Zabrze przedłużyło swój pilotaż o podobnej skali – zapewniając sobie 6 stacji z 50 rowerami do końca listopada br.

Inne systemy obsługiwane przez tę samą firmę funkcjonują w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju (wspólna sieć dwóch gmin z 8 stacjami i 80 rowerami), w Częstochowie (20 stacji i 185 rowerów) oraz Jastrzębiu-Zdroju (4 stacje z 30 rowerami).

Chociaż ten sam operator obsługuje sieci różnych samorządów woj. śląskiego, umożliwiając posługiwanie się wszędzie jednym kontem użytkownika, zastrzega, że na razie nie ma możliwości podróży między miastami (wymaga to dodatkowych porozumień gmin i pokrycia przez nie dodatkowych kosztów).

Aby rozwiązać ten problem, prace nad uruchomieniem systemu roweru metropolitalnego prowadzi - niezależnie od działań poszczególnych miast - działająca od stycznia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Postulowany system tzw. IV generacji ma być zgodny (lub równoległy) z rozwiązaniami, które dotąd wdrożyły lub obecnie wdrażają miasta, zapewniając jednak m.in. możliwość dowolnego przemieszczania się na terenie całej GZM. Uruchomienie Roweru Metropolitalnego planowane jest na wiosnę 2019 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein