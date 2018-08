Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do 14,7 pkt w VIII



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Indeks nastrojów inwestorów Sentix dla strefy euro wzrósł do 14,7 pkt w sierpniu br. z 12,1 pkt przed miesiącem, podał niemiecki instytut badawczy Sentix.

Konsensus rynkowy wynosił 13,5 pkt.

Wskaźnik oceny bieżącej sytuacji wzrósł do 37,3 pkt z 36,8 pkt. Wskaźnik oczekiwań wzrósł do minus 5,8 pkt z minus 10 pkt przed miesiącem.

(ISBnews)