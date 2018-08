W poniedziałek w Szwecji przebywa unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

"Po raz kolejny państwa członkowskie wykazały solidarność europejską dzięki mechanizmowi ochrony ludności, a niszczące pożary lasów w Szwecji po raz kolejny uwidoczniły wpływ zmian klimatu. Dziękuję wszystkim państwom członkowskim za ich pomoc i solidarność. Teraz nadszedł czas, by wyciągnąć wnioski z tych tragedii i starać się wzmocnić europejski mechanizm ochrony ludności, byśmy byli lepiej przygotowani i silniejsi w reagowaniu na wiele katastrof na całym kontynencie" - powiedział Stylianides.

Podczas wizyty w Szwecji komisarz podróżuje - wraz ze szwedzkim ministrem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Morganem Johanssonem - w miejsca najbardziej dotknięte pożarami lasów.

UE koordynowała wsparcie dla Szwecji ze strony Polski, Włoch, Francji, Niemiec, Litwy, Danii oraz Portugalii. Austria, Czechy i Turcja również zaproponowały pomoc.

Polscy strażacy wrócili w poniedziałek do kraju po dwutygodniowej akcji gaszenia pożarów w Szwecji. W Świnoujściu powitał ich m.in. premier Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy niebywale dumni z waszej pracy; z tego, że potwierdziliście naszą narodową specjalność, jaką jest solidarność, solidarność z innymi w trudnych momentach. Kiedy jechaliście do Szwecji, to nasze serca drżały z obawy, ale drżały też z dumy, bo wiedzieliśmy, że staniecie na wysokości zadania. I oczywiście stanęliście" – powiedział w Świnoujściu do strażaków premier. Podziękował im za "profesjonalizm, niebywałą wytrwałość, znakomitą pracę".

Przyczyną rozległych pożarów lasów w Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mała ilość opadów. Według pierwszych informacji przekazywanych przez szwedzkie media w środkowej części kraju płonęło około 25 tys. hektarów lasów. Polscy strażacy gasili 6,5 tys. ha.

Wyjazd do Szwecji związany był z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów.

W listopadzie 2017 r. Komisja Europejska zapowiedziała uruchomienie nowego systemu do walki z klęskami żywiołowymi - rescEU. Zakłada on utworzenie rezerwy dysponującej m.in. samolotami do gaszenia pożarów, zespołami poszukiwawczo-ratunkowymi, zespołami ratownictwa medycznego i szpitalami polowymi do wspierania krajów dotkniętych klęskami. Rezerwa będzie uruchamiana wtedy, gdy kraj nie będzie sobie radził w sytuacji katastrof naturalnych. Wszystkie koszty i zdolności rescEU będą pokrywane w całości ze środków unijnych.

W UE w ciągu ostatnich lat klęski żywiołowe są coraz częstsze. W 2017 roku w ich wyniku w Europie śmierć poniosło ponad 200 osób; ogień strawił ponad milion hektarów lasów.

Klęski żywiołowe mają także poważne skutki gospodarcze. Od 1980 r. poza ofiarami w ludziach państwa członkowskie UE straciły w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych ponad 360 mld euro. W samej tylko Portugalii bezpośrednie szkody gospodarcze z powodu pożarów lasów, które trwały od czerwca do września 2017 roku, szacuje się na prawie 600 mln euro, co stanowi 0,34 proc. dochodu narodowego brutto Portugalii.

Europejski Mechanizmu Ochrony Ludności został ustanowiony w 2001 roku. Może on zostać uruchomiony w reakcji na klęski żywiołowe spowodowane przez człowieka i katastrofy naturalne, ale także jako wsparcie gotowości do reagowania na klęski i katastrofy oraz do zapobiegania im. Obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, jak również szereg innych: Islandię, Norwegię, Serbię, Macedonię, Czarnogórę i Turcję.

