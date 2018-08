Umowę dwunastu firm i instytucji o realizacji tego przedsięwzięcia podpisano podczas czwartkowej konferencji Społeczny Pre_COP24, zorganizowanej w stolicy Górnego Śląska przez trzy największe krajowe centrale związkowe, w ramach przygotowań do grudniowego szczytu klimatycznego COP24.

Pomysł inicjatywy Górnictwo OK zrodził się ponad dwa lata temu – dotąd udało się wypracować 36 wspólnych projektów, podpisano też wiele listów intencyjnych. W czwartek przedsięwzięcie zostało sformalizowane w postaci umowy jego uczestników.

„Dziś, po okresie ratowania polskiego górnictwa i +gaszenia pożarów+ w branży, jesteśmy w stanie powiedzieć, że polskie górnictwo jest OK i może być OK. To oznacza, że jesteśmy dziś w całkowicie innym miejscu niż 2-3 lata temu, kiedy byłoby wielką herezją powiedzieć, że w górnictwie jest dobrze. Dziś, choć nadal jest wiele pytań i krytyki, że może być lepiej (…), rozmawiamy o przyszłości i planach górnictwa” – mówił obecny podczas uroczystego podpisania umowy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wśród głównych celów przedsięwzięcia wskazano m.in. stworzenie i prowadzenie „wspólnej, skutecznej polityki społecznej odpowiedzialności branży, jako nowoczesnej gałęzi przemysłu, strategicznie potrzebnej Polsce i Europie”. Jak mówił Tobiszowski, przemysł – w tym górnictwo – musi otwarcie mówić Polakom o tym, czym się zajmuje i jakie realizuje innowacyjne przedsięwzięcia.

„Inicjatywa Górnictwo OK ma służyć m.in. temu, aby przez eventy, informacje, wiarygodne diagnozy, pokazywać, w jakim miejscu jest dziś sektor wydobywczy, w którym Polska ma swój głęboki udział jeśli chodzi o nowoczesność i innowacyjność – to zaczyna być naszą wizytówką w innych częściach świata, gdzie możemy transferować nasze innowacyjne podejście do branży. Z etapu oferowania pracy innym przechodzimy do oferowania naszego know-how” – powiedział wiceszef resortu energii.

W ramach przedsięwzięcia górnicze firmy i instytucje mają nie tylko wymieniać się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu czy ochrony środowiska naturalnego, ale także wdrażać i promować projekty służące opartemu na faktach postrzeganiu górnictwa oraz poprawie sposobu komunikowania się tej branży z otoczeniem.

„Wiele osób uważa górnictwo za branżę schyłkową, która nie ma przyszłości. Postanowiliśmy działać razem, aby zmienić ten nieprawdziwy wizerunek, stawiając sobie cztery główne cele” – wyjaśnił inicjator i koordynator inicjatywy dr Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród głównych celów i dziedzin działania inicjatywy wymienił tworzenie spójnego wizerunku górnictwa, jego komunikowanie na zewnątrz, działania w sferze społecznej odpowiedzialność biznesu oraz wymianę doświadczeń parterów projektu.

Wśród uczestników przedsięwzięcia są m.in. najwięksi polscy producenci węgla: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie i Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, a także m.in. grupa Famur oraz uczelnie i instytucje naukowe: wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Główny Instytut Górnictwa, a także Wydawnictwo Górnicze - wydawca m.in. Trybuny Górniczej i branżowego portalu nettg.pl. (PAP)

autorzy: Marek Błoński, Mateusz Babak