PKP PLK: Na polskiej sieci powstanie 6 nowych przystanków w br., ok. 20 w 2019r.



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Na polskiej sieci kolejowej ma zostać oddanych 6 nowych przystanków w 2018 r. i ponad 20 w przyszłym, wynika z komunikatu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK).

"W 2017 na sieci kolejowej przybyły nowe przystanki - Gorzów Wielkopolski Wschodni i Kraków Podgórze. To efekt zwiększonego zainteresowania koleją w miastach. W tym roku lepszy dostęp do kolei zapewniły przystanki na Podkarpaciu: Ostrów koło Radymna i Markuszowa, a także Huta Komorowska i Majdan Królewski Podlasek - których budowę sfinansowała gmina. Ułatwiają one dostęp do kolei, uwzględniając potrzeby mieszkańców i osób dojeżdżających do miast. Do końca roku PLK planują udostępnić budowane przystanki Subkowy Centrum na Pomorzu i Warszawa Koło" - czytamy w komunikacie.

"Nowe przystanki - zwiększenie możliwości kolei m.in. w aglomeracjach, to jeden z celów Krajowego Programu Kolejowego. W przyszłym roku zarządca infrastruktury planuje oddać do użytku ponad 20 nowych przystanków, które zapewnią m.in. lepsze podróże w aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej, jeleniogórskiej czy krakowskiej" - czytamy dalej.

Równocześnie m.in. z rozwojem miast przystanki zmieniają nazwy.

"Nowe nazwy istniejących stacji czy obiektów to proces związany z rozwojem miast czy powstaniem nowych centrów przesiadkowych. Takim przykładem jest zmiana nazwy przystanków, np. Warszawa Wola to wcześniej Warszawa Kasprzaka. Natomiast Warszawa Młynów, wcześniej Warszawa Koło, zapewni dobre przesiadki z kolei do innych środków komunikacji miejskiej, w tym metra na nowo budowanej stacji o tej samej nazwie. Często nowa nazwa ułatwia podróże, gdyż jest lepiej związana z obszarem, na którym się znajduje. Przystanek Kielce Ślichowice - dawniej: Kielce Czarnów to sąsiad rozrastającego się osiedla Ślichowice, z coraz większą liczbą mieszkańców - potencjalnych pasażerów. Kielce Ślichowice znajduje się w pobliżu rezerwatu geologicznego Ślichowice, co dodatkowo ułatwia lokalizację miejsca" - wyjaśnia zarządca infrastruktury kolejowej.

W 2017 r. nowe nazwy zyskały stacje i przystanki w m.in.: Suchej Beskidzkiej Zamku (dawniej: Sucha Beskidzka Rynek), Kielcach - Kielce Słowik (wcześniej Słowik Przystanek). W tym roku w Opolu podróże ułatwiają "nowe" przystanki - Opole Borki (dawniej: Borki Opolskie), Opole Czarnowąsy (dawniej: Czarnowąsy) i Opole Chmielowice (dawniej: Chmielowice). Podobna sytuacja jest m.in. w Zielonej Górze, gdzie do końca 2018 roku podróżni będą korzystać ze stacji Zielona Góra Główna (dawniej: Zielona Góra), Zielona Góra Przylep (dawniej: Przylep) i Zielona Góra Stary Kisielin (dawniej: Stary Kisielin), wymienia zarządca infrastruktury kolejowej.

W 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe w uzgodnieniu z gospodarzami miejscowości wprowadzą nazwy nowych stacji i przestanków w 13 miejscach, zapowiedziano także.

(ISBnews)