ES-System miał 3,49 mln zł zysku netto, 6,14 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - ES-System odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,77 mln zł wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 6,14 mln zł wobec 5,83 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,7 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 51,11 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2018 r. spółka miała 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,4 mln zł w porównaniu z 92,2 mln zł rok wcześniej.

"Na rynku krajowym w II kw. 2017 r. Grupa ES-System zanotowała przychody na poziomie 41 mln zł, tj. 5,2% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 74,4 mln zł, czyli o blisko 8% r/r" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2018 r. zanotowała spadek o 28,6% r/r do poziomu 8,7 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 26,7% r/r. Spadki na rynku eksportowym związane są z mniejszą liczbą dużych wartościowo projektów realizowanych w 2018 r., wyjaśniono.

Sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I poł. 2018 r. stanowiła 78% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 71,3 mln zł, wobec 68,7% udziału, tj. 63,3 mln zł w I pół. 2017 r. W kraju grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED do 76,4% z 67,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W eksporcie procentowy udział sprzedaży produktów LED wzrósł do 85% z 72% w I pół. 2017 r.

"W I i II kw. br. ES-System wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i umocnił pozycję na rynku krajowym, odnotowując blisko 8% wzrost przychodów r/r. Poprawa sprzedaży w kraju idzie w parze z poprawą zysków w II kw. br., co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2018 r. Mamy nadzieję, że poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe, w szczególności w technologii LED, prezentowane na tegorocznych targach Light&Building zaowocuje wzrostem sprzedaży w br." - skomentował wyniki prezes Rafał Gawrylak, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 5,8 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.



ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)