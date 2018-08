Morawiecki: nasz rząd odbudowuje tory kolejowe na skalę nieznaną (krótka)

Źródło: PAP

Przystępujemy do ogromnej fazy remontów szlaków kolejowych, na co przeznaczyliśmy 67 mld zł. To jest kwota bez precedensu - mówił premier Mateusz Morawiecki w Dęblinie. Jak stwierdził, rząd odbudowuje tory kolejowe "w wielkości do tej pory zupełnie nieznanej".