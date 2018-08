4fun Media kupiła spółkę NaEkranie.pl za 2,48 mln zł



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - 4fun Media podpisała umowę kupna 51% udziałów właściciela portalu NaEkranie.pl - spółki o tej samej nazwie, podała 4fun Media. Całość NaEkranie.pl została wyceniona przez niezależną firmę doradczą na ok. 5,4 mln zł. Wartość transakcji wyniesie 2,48 mln zł, co uwzględnia ok. 10-proc. dyskonto do tej wyceny. Ponadto rada nadzorcza 4fun Media powołała Mateusza Góreckiego, współtwórcę, udziałowca i prezesa naEkranie.pl, na członka zarządu 4fun Media.

NaEkranie.pl istnieje od 2012 r. Prowadzi serwis internetowy publikujący treści dotyczące szeroko pojętej kultury popularnej, głównie książek, filmów, gier i muzyki, a także nowych technologii. Obecnie NaEkranie.pl ma około 2 mln żytkowników miesięcznie i jest drugim najpopularniejszym portalem o tym profilu w Polsce. W pierwszym półroczu 2018 r. spółka miała prawie 1 mln zł sprzedaży i 230 tys. zł zysku operacyjnego. Według szacunków kierownictwa firmy, ma ona w całym 2018 roku osiągnąć nieco ponad 2 mln zł przychodów i blisko 700 tys. zł EBITDA. Dla porównania w całym 2017 roku przychody spółki wyniosły 1,9 mln zł, a zysk operacyjny ponad 570 tys. zł. Obecnie większościowym udziałowcem NaEkranie.pl jest Nova Group Ltd., czyli dominujący akcjonariusz 4fun Media, podano w komunikacie.

"W Nova Group kupujemy spółki wymagające restrukturyzacji lub takie, które mają duży potencjał, ale brak funduszy na jego rozwój. NaEkranie.pl należała do tej drugiej grupy. Nova Group pełniła tu rolę inkubatora, biorąc na siebie ryzyko inwestycyjne i koszty rozwoju biznesu. Teraz uznaliśmy, że NaEkranie.pl jest już na etapie, kiedy ryzyko jest niskie, a potencjał na rozwój w strukturach 4fun Media bardzo obiecujący. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że w przyszłości przejęcie to przyczyni się do wzrostu (skonsolidowanych zysków grupy 4fun Media, a tym samym wykreuje wzrost) wartości dla akcjonariuszy 4fun Media. Tym bardziej, że zastosowaliśmy spore dyskonto do wyceny biegłego rewidenta" - powiedział prezes 4fun Media oraz współzałożyciel i współwłaściciel Nova Group Ross Newens, cytowany w komunikacie.

"Przejęcie NaEkranie.pl to pierwszy i z pewnością nie ostatni krok w realizacji strategii rozwoju 4fun Media w segmencie digital content. Spółka ma już ugruntowaną pozycję rynkową i osiąga z roku na rok coraz lepsze wyniki finansowe. Dzięki lekkiej strukturze organizacji jest w stanie wypracowywać bardzo wysokie marże. Jesteśmy przekonani, że po włączeniu do Grupy 4fun możemy wygenerować wymierne synergie zarówno kosztowe, jak i przychodowe, skutecznie skalując biznes. Z jednej strony budujemy coraz szerszą bazę klientów, którą możemy monetyzować na różne sposoby, z drugiej zaś zyskujemy know how oraz zespół 25 osób potrafiący tworzyć wysokiej jakości treści, które możemy wykorzystywać w wielu naszych kanałach" - dodał Newens.

Wraz z finalizacją akwizycji powołano do zarządu 4fun Media obecnego prezesa NaEkranie.pl - Mateusza Góreckiego.

"Wejście Mateusza Góreckiego do zarządu 4fun Media S.A. jest konsekwencją włączenia NaEkranie.pl Sp. z o.o. do struktur grupy kapitałowej 4fun Media S.A. Mateusz będzie kierował nowym centrum przychodów w obszarze mediów cyfrowych (Digital Content Unit ) w ramach grupy 4fun Media oraz odpowiadał za adaptację technologii i zasobów redakcyjnych NaEkranie.pl do tworzenia nowych serwisów internetowych i technologii interaktywnych oraz wsparcia redakcyjnego kanałów 4fun TV" - czytamy dalej.

1 sierpnia 4fun Media podał, że przystąpił do negocjacji w sprawie zakupu kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl.

