Krynica to faktyczny początek sezonu w gospodarce i polityce gospodarczej po wakacyjnej przerwie. Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy wspólnych interesów”. Ma odpowiedzieć na pytanie, czy UE bardziej jest wspólnotą wartości demokratycznych, czy raczej rodzajem zintegrowanej strefy wolnego handlu, i która z tych tendencji jest ważniejsza i lepsza. Ta dyskusja ma służyć namysłowi zarówno nad przyszłością Unii, jak i relacji między krajami członkowskimi. Będzie krążyła wokół sporu Polski z Brukselą o praworządność, zasad unijnej współpracy i realizacji unijnych swobód, ale odbędzie się także w cieniu nadchodzących wyborów europejskich i nowego rozdania w Brukseli.

Ostatnie lata pokazały, że w różnych miejscach kontynentu coraz silniejsze stały się ruchy eurosceptyczne, na co receptą miałoby być według części polityków starych państw UE wzmocnienie rdzenia starych państw unijnych i pozostawienia na uboczu naszej części Europy. Równolegle do dyskusji, czym ma być UE, toczy się debata o zasadach, na jakich ma działać. Stąd spory o pracowników delegowanych czy kwestie energetyczne. W tym kontekście ważnym tematem będzie także imigracja i polityka migracyjna oraz sy tuacja strefy Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego. To długofalowe zagrożenie dla UE i kwestia dzieląca politycznie wspólnotę, ale w polskim kontekście także szansa na uzupełnienie luk na rynku pracy.

Nawiązania do tych kwestii będą się przewijały w trakcie paneli krynickiego forum, tym bardziej że oprócz sporej politycznej reprezentacji naszego rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, dosyć licznie pojawią się goście z zagranicy. Wśród nich premier Litwy Saulius Skvernelis, który ma wziąć udział w sesji otwierającej forum. Będą także inni członkowie rządu tego kraju oraz szef MSZ Łotwy Edgars Rinkēvičs, węgierski komisarz Tibor Navracsics. Możliwy jest także przyjazd prezydenta Gruzji Giorgiego Margwelaszwilego.

Wydarzeniem specjalnym w Krynicy ma być blok dyskusji poświęconych stuleciu niepodległości Polski. Rozmowa ma się skupić na kwestiach obronności i geopolityki, ale także wyzwaniach rozwojowych dla Polski. Dyskusje nad szansami rozwojowymi to stały punkt krynickich paneli. Zagadnienia takie jak zrównoważony rozwój, inwestycje, innowacyjność, elektromobilność czy rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego były dyskutowane w zeszłym roku.

Dyskusje na forum mają wpisać się także merytorycznie w kampanię samorządową, nie w sensie promocji kandydatów, ale dyskusji o pozycji samorządów, szansach i zagrożeniach. Tradycyjnie oprócz silnej reprezentacji politycznej filarem forum będą spółki Skarbu Państwa. Zaprezentują się także inne instytucje, jak Polski Fundusz Rozwoju, który zamierza przedstawić ofertę dla samorządów, ale także mówić o start-upach czy pracowniczych planach kapitałowych.

