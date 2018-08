Spółka Erbudu ma umowę na prace przy DW 209 za 31,6 mln zł netto



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - PBDI, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 209 w pomorskim za 31,61 mln zł netto, podał Erbud.



Inwestorem jest Województwo Pomorskie. Przedmiotem kontraktu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów, odcinek III.2: Borzytuchom - Bytów (od km 53+264 do km 61+262, dł. 7,998 km). Termin realizacji wyznaczono do 22 września 2019 r., podano w komunikacie.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) jest częścią Grupy Erbud. Większość kontraktów drogowych realizowanych przez PBDI wykonywana jest własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)