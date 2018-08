ZA Puławy chcą zakończyć przetarg na blok węglowy w IV kw. br.



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się w czwartym kwartale 2018 r., podała spółka. Bierze w nim udział siedem firm i konsorcjów, wśród których są światowi liderzy branży energetycznej.

"Po dokonanej ocenie firm pod kątem wymogów technicznych, finansowych i formalno-prawnych w drugim etapie postępowania przetargowego na wybór generalnego realizatora inwestycji pn. 'Budowa bloku energetycznego do 100 MWe w oparciu o paliwo węglowe w Puławach' biorą udział:

- konsorcjum Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd & Budimex S.A.,

- Elektrobudowa S.A.& Unis Power s.r.o.,

- GE Power Sp. z o.o.,

- Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH,

- konsorcjum Polimex Mostostal & Polimex Energetyka & SSB Energy S.A.,

- Powerchina Nuclear Engineering Co Ltd,

- konsorcjum Rafako S.A.& Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A." - czytamy w komunikacie.

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe będzie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., a jej zakończenie na czwarty kwartał 2021 r. Regularna eksploatacja nowego bloku rozpocznie się do końca 2021 r. Jej wartość opiewa na około 890 mln zł. Realizowana w Puławach budowa nowego bloku energetycznego to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty, przypomniano.

"Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla naszych przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych. Cieszy nas zainteresowanie jego realizacją ze strony światowych liderów branży energetycznej. Eksploatacja bloku doprowadzi ponadto do zacieśnienia współpracy z Lubelskim Węglem Bogdanka oraz do wykorzystania synergii płynącej ze współpracy naszych spółek, stając się kołem zamachowym rozwoju całego regionu lubelskiego" - powiedział prezes ZA Puławy Krzysztof Bednarz, cytowany w materiale.

"Nowy blok energetyczny w Puławach to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową. Ponadto, co ważne, inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT" - podkreślił prezes Elektrowni Puławy Julian Krawczyński.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)