"Powinniśmy przemyśleć, jak lepiej przetwarzać to, co robimy. Chcemy stawiać na bardziej złożone produkty, które dają większą wartość dodaną" - powiedział Chludziński podczas spotkania z dziennikarzami w Lubinie.



Dodał, że pojawił się projekt stworzenia lokalnej strefy gospodarczej, w której inne firmy mogłyby współpracować z KGHM.



Przypomniał, że zarząd prowadzi przegląd strategiczny grupy. Wskazał, że skupia się raczej na kierunkach rozwoju i inicjatywach niż całkowitej zmianie strategii.



"Będziemy w stanie do końca roku odnieść się do tego, co jest w strategii i powiedzieć, co będziemy kontynuować" - powiedział.



Wśród możliwych kierunków rozwoju wskazał innowacje i projekty "kopalni 4.0".



" Kwestia efektywności energetycznej to jest kwestia przemyślenia dla zarządu" - dodał prezes.



Podkreślił, że energia elektryczna jest znaczącym kosztem dla grupy, choć nie największym. Nie wskazał jednak, jakie inicjatywy w tej dziedzinie są brane pod uwagę.



