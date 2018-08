JSW planuje wypłacić dywidendę za 2018 r.



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wypłaci dywidendę z zysku za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon.

"Planujemy za 2018 r wypłacić dywidendę. Chcemy wrócić na ścieżkę wypłaty" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że jest to elementem całości relacji spółki z interesariuszami.

"Na bazie informacji, jakie posiadamy, prognozując nasze wydobycie, potwierdzamy że planujemy dywidendę za rok 2018 i zapisy w umowie z bankami są takie, by to umożliwić" - dodał prezes.

W czerwcu br. akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.

W marcu br. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien był rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r.

