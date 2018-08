Indata: Sąd zdecydował o ogłoszeniu upadłości spółki



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości Indaty, podała spółka.

Sąd postanowił m.in.: wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, podano w komunikacie.

Indata jest holdingiem spółek informatycznych notowanym na GPW. Działalność Grupy skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój biznesu klientów. Swoją wartość na rynku IT buduje w oparciu o szerokie portfolio usług, wykwalifikowany i zespół ponad 220 specjalistów. Ma na koncie ponad 1 tys. zrealizowanych projektów. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.

