Arctic Paper liczy na zbycie zakładu w Mochenwangen w II poł. 2018 r.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Arctic Paper liczy na zrealizowanie sprzedaży zakładu w Mochenwangen w Niemczech w II poł. 2018 r., poinformował prezes Per Skoglund.

"Byłbym zaskoczony, gdyby nie udało się zrealizować sprzedaży w II połowie tego roku" - powiedział Skoglund podczas konferencji prasowej.

Potwierdził, że spółka jest w trakcie uzgadniania warunków transakcji z potencjalnym nabywcą.

"Te aktywa mają zerową wartość w naszych księgach rachunkowych, ale realnie teren i budynki mają określoną wartość" - dodał wiceprezes Göran Eklund.

Spółka zakłada, że kwota uzyskana ze sprzedaży w pierwszej kolejności pokryje zobowiązania zakładu w Mochenwangen.

"Oczekujemy też zysku na tej transakcji, ale jest za wcześnie, by określać jego wartość" - powiedział prezes.

W lipcu 2015 r. Arctic Paper ogłosił, że rozpoczął aktywne poszukiwanie nabywcy dla fabryki Arctic Paper Mochenwangen, a także równolegle poddał ocenie możliwość podjęcia działań w celu dalszej redukcji strat tej papierni, w tym związanych z wygaszaniem produkcji.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)