Vigo System miało 7,17 mln zł zysku netto, 6,79 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Vigo System odnotował 7,17 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,79 mln zł wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,86 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 14,86 mln zł rok wcześniej.

Spółka zanotowała wzrost sprzedaży w segmentach: technik wojskowych, przemysłu, bezpieczeństwa transportu kolejowego. Sprzedaż w obszarze nauki i medycyny utrzymała się na poziomie z 2017 r

"Wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do pierwszej połowy 2017 r. miały następujące czynniki:

- Zastosowania przemysłowe - w I półroczu 2018 r. kontynuowany był trend z poprzednich lat. Przychody ze sprzedaży detektorów do zastosowań przemysłowych wzrosły o 39% r/r i stanowią one obecnie ponad 50% portfela zamówień. Na wzrost złożyły się zarówno zwiększone zamówienia od dotychczasowych klientów, jak i zamówienia od nowych klientów.;

- Zastosowania kolejowe - przychody w okresie sprawozdawczym wzrosły o 47% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

- Zastosowania wojskowe - decydujący wpływ na poziom przychodów w I połowie 2018 r. miało zamówienie ze strony francuskiego koncernu Zodiac Aerospace o wartości 0,9 mln euro zrealizowane w 78% w I półroczu 2018 r." - czytamy w raporcie.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.



(ISBnews)