Pieniądze dostanie powiat białostocki, który realizuje te inwestycje. 1 mln zł będzie przeznaczony na wyposażenie powstającego bloku operacyjnego w szpitalu w Łapach, a 1 mln 850 tys. zł na modernizacje drogi powiatowej między miejscowościami Czaplino i Niewodnica Kościelna. Dotacja dla szpitala stanowi 80 proc. wartości inwestycji (wyposażenia tego bloku i pracowni endoskopii), budowa drogi to natomiast łączny koszt ponad 7,1 mln zł.

Wojewoda Bohdan Paszkowski podkreślił, że inwestycja w szpitalu w Łapach znalazła się w budżecie po staraniach posłów PiS z regionu, dotacja na drogę to pieniądze z "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

Paszkowski podkreślił, że przyznane dotacje to wsparcie rządowe w obszarach, które "wymagają szczególnej opieki i wsparcia samorządów terytorialnych". "Wszyscy mamy jakby świadomość potrzeb, które w tych dziedzinach występują. Rząd PiS deklarował i realizuje zasadę równomiernego rozwoju. Chcemy wspierać inwestycje w opiece zdrowotnej, chcemy wspierać inwestycje w drogownictwie" - mówił wojewoda. Zaznaczył, że te obszary są w dużym stopniu "polem działalności samorządów", a podpisywane umowy elementem "dobrego współdziałania" między rządem i samorządem, by spełniać potrzeby społeczne.

Poseł PiS Dariusz Piontkowski poinformował, że o rządowe pieniądze dla szpitala w Łapach zabiegali parlamentarzyści tej partii. Zaznaczył, że szpital w Łapach miał być zamykany, ale zmieniła się polityka władz powiatu. Przyznał, że samorząd powiatowy ma "ograniczone możliwości", wspierają go gminy, które nie mają "poważniejszych środków" na wyposażenie tego szpitala i prowadzone modernizacje. Poseł wyraził nadzieję, że poprawi to sytuację finansową szpitala, ale też poprawi warunki leczenia pacjentów.

Starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski mówił, że "dobrze się stało", że szpital w Łapach jest rozbudowywany, modernizowany. "Natomiast odbywa się to ogromnym kosztem finansowym całego powiatu białostockiego" - mówił Pełkowski. Dodał, że w tej kadencji samorządu wydatki na ten cel sięgną ok. 20 mln zł. Mówił, że wsparcie sumą 1 mln zł z budżetu państwa "cieszy", ale to tylko część kwot, które musi ponosić powiat. Mówił, że potrzebne są większe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większa pomoc z okolicznych gmin, by mówić o przyszłości tego szpitala.

"Mieszkańcy widzą, że dostępność do usług medycznych jest coraz większa" - powiedziała dziennikarzom burmistrz Łap Urszula Jabłońska. Dodała, że to ważne zwłaszcza dla starszych mieszkańców, dla których problemem jest dojazd do Białegostoku, a którzy chcą mieć ma miejscu poradnię kardiologiczną, diabetologiczną czy ortopedyczną.

Wojewoda podlaski poinformował również, że w przyszłym tygodniu będą podpisywane z samorządami kolejne umowy na modernizacje dróg lokalnych. Dotychczas zawarto dwie, ma ich być łącznie 25 ma ogólną kwotę dofinasowania blisko 29,7 mln zł z dodatkowej ogólnopolskiej puli 500 mln zł na ten cel.(PAP)

