Grupa APS Energia ma rekordowy portfel zamówień - 76,2 mln zł wg stanu na 1 VII



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy APS Energia na 1 lipca 2018 r. osiągnął rekordowy poziom 76,2 mln zł, z czego do realizacji w III i IV kwartale br. są kontrakty wartości 39,3 mln zł, podała spółka.

"Największą część [backlogu] stanowią kontrakty z rynku rosyjskiego i polskiego. Dotyczą m.in. segmentów nafty i gazu, energetyki atomowej oraz trakcji i transportu. Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych oscyluje w okolicach 75% i spodziewamy się, że, w związku z realizacją rosnącego backlogu, procent ten będzie jeszcze wyższy w okresie do końca bieżącego roku" - powiedział prezes Piotr Szewczyk, cytowany w komunikacie.

Mimo że kluczowym kierunkiem sprzedaży pozostaje Wschód, APS Energia szuka możliwości również na rynku Stanów Zjednoczonych.

"Obecnie realizujemy pierwszy znaczący kontrakt na terenie USA, z którego w pierwszym półroczu uzyskaliśmy prawie 0,5 mln zł przychodów. Jeżeli osiągniemy na tym kontrakcie odpowiednią rentowność, to na początku 2019 roku podejmiemy decyzję w sprawie utworzenia tam spółki. Teraz bardziej niż na ekspansji geograficznej skupiamy się na rozwoju oferty oraz technologii produktów" - wskazał prezes.

Motorem napędowym wyników za I poł. br. APS Energii był eksport, w większości na rynki rosyjskojęzyczne, który wzrósł o 30,6% r/r do 38 mln zł. Sprzedaż na rynku krajowym w 1 połowie 2018 roku wyniosła 15,8 mln zł (-8,6% r/r).

"Rekordowe półrocze to przede wszystkim efekt wzrostu przychodów i rentowności kontraktów na rynku rosyjskim oraz poprawy marż w kraju. Eliminujemy z portfela mniej rentowne zamówienia oraz poszukujemy nowych w segmencie energetyki atomowej i trakcji jezdnej. Drugie półrocze, historycznie patrząc, jest lepsze, dlatego, zakładając taką samą tendencję jak w poprzednich latach, na wyniki za najbliższe 2 kwartały oraz cały bieżący rok, patrzymy raczej z optymizmem" - zapowiedział Szewczyk.

W I połowie 2018 roku Grupa APS Energia wypracowała rekordowe przychody w wysokości 53,9 mln zł (+16%). Zysk operacyjny osiągnął poziom 5,1 mln zł (-2,3 mln zł w ub. r.), EBITDA 6,4 mln zł (-0,9 mln zł w ub. r.), wynik netto 1,9 mln zł (-3,1 mln zł w ub.r.).

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)