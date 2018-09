LPP planuje podnosić capex o 100 mln zł rocznie, do ok. 690 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - LPP zakłada, że będzie zwiększać wydatki inwestycyjne po ok. 100 mln zł rocznie, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Zakładamy, że w tym roku capex wyniesie ok. 590 mln zł, w przyszłym zakładamy, że będzie to 690 mln zł, a w następnym ok. 790 mln zł i jest to głównie związane m.in. z budową centrum w Brześciu Kujawskim" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że inwestycje przez kolejne kwartały zostaną w większości przeznaczane na infrastrukturę, czyli biura i centra dystrybucyjne. "Od kilku lat nie zwiększaliśmy powierzchni biurowej, a dynamicznie wzrosło nam zatrudnienie" - wskazał.

Centrum logistyczne w Brześciu Kujawskim docelowo ma mieć tyle powierzchni, ile wynosi obecnie całkowita powierzchnia magazynowej spółki w Polsce. Koszt budowy ma wynieść ok. 400 mln zł. Centrum ma ruszyć na przełomie 2021/2022.

Spółka podała w raporcie półrocznym, że wydatki inwestycyjne planowane na cały 2018 roku wyniosą ok. 590 mln zł, z czego 350 mln zł zostanie wydanych na budowę nowych sklepów i na modernizację już działających sklepów, 60 mln zł na logistykę, 45 mln zł na IT (w tym E-commerce) oraz 135 mln zł na siedziby LPP w Gdańsku i Krakowie.

W I półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 287 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o ok. 42%, ze względu na większe wydatki na salony oraz koszty związane z centrami dystrybucyjnymi tj. rozbudowa centrum w Pruszczu Gdańskim oraz pierwsze koszty centrum w Brześciu Kujawskim, podała także spółka.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)