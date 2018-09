Atal miało 125,87 mln zł zysku netto, 165,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Atal odnotował 125,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 90,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 165,16 mln zł wobec 116,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,01 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 419,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 120,37 mln zł wobec 97,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do czerwca wyniosła 28,2%, natomiast w drugim kwartale 29,4%. Marża netto w I poł. 2018 r. to 20,5%, a w II kw. 2018 r. 21,4%, podano w komunikacie.

"W pierwszym półroczu Atal wyraźnie zwiększył zysk netto względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba przekazań odzwierciedla rekordową sprzedaż z poprzednich kwartałów. Kontraktacja utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Ceny mieszkań są wyraźnie wyższe niż przed rokiem, co pozytywnie wpływa na osiąganą przez marżę oraz wynik finansowy, uwzględniając przy tym mniejszy wolumen sprzedaży" - skomentował prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Spółka w pierwszym półroczu 2018 przekazała 1 700 lokali, czyli o 57% więcej niż rok wcześniej. Od stycznia do czerwca 2018 roku najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (537), Warszawie (449), Wrocławiu (320) oraz Łodzi (225), Poznaniu (106) i Katowicach (63).

"Atal w pierwszym półroczu 2018 zakontraktował 1 296 lokali. Oznacza to stabilizację sprzedaży na wysokim poziomie, zbliżonym do rezultatu odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka zakłada, że w całym 2018 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie od 2 700 do 3 000" - czytamy dalej.

W 2018 roku Atal rozpoczął budowę 14 projektów w każdym z siedmiu miast, w których prowadzi działalność. Znajduje się w nich łącznie 2 556 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych oraz usługowych.

Od stycznia do czerwca Atal nabył 10 gruntów w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i na Śląsku za łączną kwotę 127 mln zł. Ich łączny PUM to 153,7 tys. m2. Średnia cena zakupu PUM wyniosła zaś 828 zł/m2, podano także w materiale.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)