Powiedziała, że teraz kanałami dyplomatycznymi rozpocznie się ustalanie czasu i miejsca wizyty.

Zapewniła też, że przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest nastawiony na działania ku połączeniu obu Korei.

Matwijenko jako "drakońskie" określiła sankcje wobec KRLD. Podkreśliła, że problemy należy rozwiązywać nie sankcjami, lecz drogą polityczno-dyplomatyczną.

Władze Korei Płn. żądają od USA ustępstw, w tym złagodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang w związku z jego zbrojeniami, jak również współpracy w zawarciu układu pokojowego kończącego wojnę koreańską z lat 1950-1953. Obie Koree wciąż są formalnie w stanie wojny, gdyż konflikt ten zakończył się jedynie podpisaniem rozejmu.

Matwijenko oznajmiła, że lider Korei Północnej nie będzie mógł wziąć udziału w dorocznym Wschodnim Forum Gospodarczym we Władywostoku z racji "wypełnionego grafiku" we wrześniu i planowanych rozmów między obiema Koreami. Powiedziała dziennikarzom, że we Władywostoku pojawi się siedmioosobowa północnokoreańska delegacja.

Korea Płn. i Korea Płd. porozumiały się w sprawie organizacji szczytu, w którym wezmą udział przywódcy obu krajów. Szczyt odbędzie się w dniach 18-20 września w Pjongjangu - poinformował Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika południowokoreańskiego.

Doroczne Wschodnie Forum Gospodarcze ma się odbyć we Władywostoku w dniach 11-13 września.(PAP)

