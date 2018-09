Jest to pierwszy wspólny strajk dwóch związków zawodowych - Vereinigung Cockpit (VC) oraz Verdi. Związki domagają się wyższych płac i poprawy warunków pracy pilotów i personelu pokładowego.

Związki twierdzą, że firma Ryanair nie zaproponowała pracownikom satysfakcjonującej oferty w sprawie płac i warunków pracy. Przewoźnik twierdzi, że propozycje są uczciwe i że akcja strajkowa jest bezpodstawna - podaje agencja Associated Press.

Ryanair zaoferował pasażerom zwrot pieniędzy za odwołane loty bądź bezpłatną zmianę rezerwacji, tzn. przełożenie lotu na okres od czwartku do niedzieli.

Zapowiedziany w poniedziałek wieczorem strajk objął bazy Ryanaira w Niemczech, w tym we Frankfurcie i Berlinie, w których zatrudnionych jest 400 pilotów i 1000 pracowników personelu pokładowego. Według szacunków VC, wśród pracujących dla przewoźnika pilotów jedna trzecia zatrudniona jest na umowach zewnętrznych i z tego powodu nie może uczestniczyć w proteście.

Ryanair to największe w Europie niskokosztowe linie lotnicze.

Podczas pierwszej fali strajków z 10 sierpnia br. wykonywania pracy odmówili piloci Ryanaira w Niemczech, Holandii, Belgii i Szwecji. W konsekwencji linie musiały odwołać ok. 400 połączeń, czyli jedną szóstą zaplanowanych na tamten dzień lotów w Europie, co dotknęło ok. 55 tys. pasażerów.