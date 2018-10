Interbrand po raz 19. przedstawia sto najcenniejszych marek na świecie. W tym roku tematem raportu jest „Activating Brave”, czyli siła, jak dużą rolę dana marka w zmianach wiodących firm na świecie. Wartość konkretnej marki określają trzy najważniejsze czynniki: kondycja finansowa, znaczenie marki dla wyborów dokonywanych przez konsumentów oraz jej zdolność do kształtowania cen na rynku.

Jak stwierdził Charles Trevail, dyrektor generalny do spraw globalnych w firmie Interbrand: „Dziesięć lat po globalnym kryzysie finansowym, najszybciej rosnące marki to te, które intuicyjnie rozumieją swoich klientów i podejmują odważne decyzje”.

W tym roku na liście znalazły się dwa nowe podmioty i trzy powroty: Spotify pojawił się na miejscu 92. (firma warta 5,2 mld dol.), Subaru na pozycji 100. (4,2 mld dol.), Chanel ponownie (pierwszy raz od 2009 r.) znalazło się w rankingu na miejscu 23. (20 mld dol.), Hennessy na 98. miejscu (4,7 mld dol., ostatnio w rankingu firma była również w 2009 r.) oraz Nintendo na 99 miejscu (4,7 mld dol., powrót z 2014 r.).

To już szósty rok, kiedy to Apple i Google zajmują najwyższe pozycje na liście. Wartość marki Apple wzrosła o 16 proc. do 214,5 mld dol., a Google o 10 proc. do 155,5 mld dol. Amazon osiągnął największy, bo aż 56 proc. wzrost wartości i jest trzecią marką, której wartość sięga 100 mld dol. (100,7 mld dol.) Zepchnięty przez Amazona z podium Microsoft znalazł się na 4 pozycji (92,7 mld dol.), następne miejsca zajęły firmy: Coca-Cola (66 mld dol.), Samsung (59,9 mld dol), Toyota (53,4 mld dol.), Mercedes-Benz (48,6 mld dol.) i Facebook (45 mld dol.). McDonald’s (43 mld dol.) powrócił do pierwszej dziesiątki.

Oprócz Amazona, największe wzrosty zanotowały takie marki jak Netflix (45 proc. wartości), Gucci (30 proc.), Salesforce.com (23 proc.) i Louis Vuitton (23 proc.). Facebook, który przez ostatnie 5 lat zyskiwał osiągał największe wzrosty, w tym roku stracił 6 proc. wartości. Z kolei Tesla w tym roku wypadła z pierwszej setki.

Ponad połowa najcenniejszych marek globalnych pochodziła z pięciu sektorów: motoryzacyjnego (16), technologii (13), usług finansowych (12), luksusowego (9) i dóbr konsumpcyjnych (9). Luksus to nowy najlepiej rozwijający się sektor (42 proc. wzrost), który zastąpił handel detaliczny (36 proc.). Elektronika jest trzecia (20 proc. wzrost), artykuły sportowe są czwarte (13 proc.), a następnie usługi finansowe (10 proc.).

Łączna wartość firm uwzględnionych w rankingu Top 100 to ponad dwa biliony dolarów, co stanowi wzrost o 7,7 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Kompletny raport Best Global Brands z kompleksową analizą trendów wzrostu, sektora i branży znajduje się na stronie www.bestglobalbrands.com.

