Ceremonia rozpoczęcia budowy pomnika odbyła się w środę, nad rzeką Ottawa – poinformował w komunikacie LGBT Purge Fund, organizacja, która zamówiła projekt i finansuje budowę. Budowa pomnika ma się zakończyć w 2025 r. Na terenie projektowanego parku znajdzie się krąg na ognisko, do którego kamienie wybiorą Indianie z 13 kanadyjskich prowincji i terytoriów, oraz monument zaprojektowany tak, by wyobrażał kolumnę, w której burzowa chmura zniszczyła podstawę i wnętrze. Do pomnika będzie prowadzić ścieżka obsadzona leczniczymi roślinami.

"Oddajemy cześć tym, którzy przełamywali bariery dla 2SLGBTQI+"

W zamyśle twórców pomnik ma symbolizować przekraczanie barier przez społeczność LGBT. Nazwa pomnika, „Thunderhead” (burzowa chmura), nawiązuje do kultury Indian Anishinaabe, dla których burzowe chmury symbolizują miejsca zamieszkiwane przez władające burzą istoty, a same burze „odnawiają ziemię i porządkują rzeczy” - tłumaczył jeden z twórców, przedstawiciel indiańskiej starszyzny Albert McLeod, który sam jest, jak to określają Indianie, człowiekiem o dwojakiej duszy.

"Oddajemy cześć tym, którzy przełamywali bariery dla 2SLGBTQI+, dla ludzi takich jak ja, którzy dziś tu mogą być” - podkreśliła uczestnicząca w uroczystościach federalna minister kanadyjskiego dziedzictwa Pascale St-Onge.

Budowa pomnika jest finansowana przez LGBT Purge Fund utworzony ze środków zasądzonych w 2018 r w wyniku pozwu zbiorowego. Pozew został wytoczony w 1992 r. przez byłych pracowników rządu federalnego, Królewskiej Policji Konnej oraz kanadyjskiego wojska, w okresie od lat 50. nawet do lat 90 XX w. zwalnianych z pracy i dyskryminowanych za sam fakt bycia LGBT. Okres dyskryminacji nazywany jest LGBT Purge (czystka LGBT). Fundusz administruje środkami, których nie można już było wypłacić zmarłym byłym pracownikom rządowym, na pomnik przeznaczono 14 mln CAD.

