Na czwartek rano czasu miejscowego zapowiedziana jest konferencja prasowa ministra imigracji Marca Millera w sprawie "aktualizacji informacji o środkach dotyczących imigracji" - podało biuro prasowe rządu w środę wieczorem.

Reklama

Wprowadzenie wiz będzie dotyczyć ok. 40 proc. osób przylatujących do Kanady z Meksyku

Według francuskojęzycznego publicznego nadawcy Radio-Canada, oficjalne ogłoszenie nowych zasad wjazdu do Kanady dla Meksykanów nastąpić ma właśnie w czwartek, ale już przed północą ze środy na czwartek zaczną one obowiązywać. Takie rozwiązanie przyjęto by uniknąć problemu dużych grup przylatujących z Meksyku tuż przed wejściem wiz w życie. Anulowane też zostaną wszystkie wydane dla Meksykanów eTA, czyli elektroniczne autoryzacje podróży, o które należy wystąpić przed przylotem do Kanady. Nowe wizy będą biometryczne.

Reklama

Według rządowych szacunków, na które powołali się dziennikarze, wprowadzenie wiz będzie dotyczyć ok. 40 proc. osób przylatujących do Kanady z Meksyku. Wizami mają nie być objęci pracownicy rolni, których zatrudniają kanadyjscy farmerzy i studenci.

Powodem zmian są rosnące liczby Meksykanów składających wnioski o azyl w Kanadzie, napływ zorganizowanej przestępczości, a także – coraz większą liczbę sfałszowanych meksykańskich paszportów. Przywrócenia wiz zniesionych przez Kanadę w grudniu 2016 r. domagały się USA.

Wśród wykorzystujących bezwizowy ruch między Meksykiem a Kanadą są nadal przestępcy z meksykańskich karteli

O ile bowiem dawniej Kanada stanowiła cel przede wszystkim dla przestępców narkotykowych, o tyle obecnie pojawia się coraz więcej innych wyspecjalizowanych grup przestępczych z Ameryki Południowej. Znane są m.in. grupy złodziei z Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru, włamujących się do zamożnych domów, duży problem ma z tym obecnie Quebec. Przestępcy wykorzystują meksykańskie paszporty także dlatego, że są poszukiwani w USA i chcą uzyskać fałszywą tożsamość, a - jak zapewniali rozmówcy dziennikarzy Radio-Canada, które publikowało wyniki dziennikarskiego śledztwa w listopadzie ub. roku - fałszywy meksykański paszport można zdobyć bez problemu.

Wśród wykorzystujących bezwizowy ruch między Meksykiem a Kanadą są nadal przestępcy z meksykańskich karteli narkotykowych, zajmujący się też praniem brudnych pieniędzy, osoby nadużywające kanadyjskich przepisów dot. azylu oraz grupy ludzi, którzy najpierw przylatują do Kanady, by potem nielegalnie przekroczyć granicę z USA, kosztuje to ok. 5 tys. CAD – podawało Radio-Canada. Takie osoby daje się niekiedy zidentyfikować, ponieważ przemytnicy wypełniają eTA dużymi seriami, a to umożliwia kanadyjskiej straży granicznej zauważyć budzące podejrzenia podobieństwa na formularzach.

Służby graniczne zauważały od 2022 r. problem z rosnącą liczbą osób przylatujących z Meksyku, które po wylądowaniu w Montrealu lub Toronto składają wnioski o azyl, ale w istocie szukają pracy. W 2016 r. liczba osób z meksykańskim paszportem występujących o azyl była śladowa, w ub.r. - już na lotniskach wnioski o azyl złożyło 24 tys. Meksykanów. Rząd Quebec wystąpił tydzień temu do rządu federalnego o zwrot ponad 1 mld CAD, które budżet prowincji przeznaczył na pomoc dla składających wnioski o azyl.

Z Toronto Anna Lach