Atal rozpoczął współpracę z INApartments w zw. z realizacją Atal Baltica Towers



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Atal w związku z realizacją inwestycji aparthotelowej Atal Baltica Towers podjął współpracę z Grupą INApartments, profesjonalnym operatorem obiektów klasy premium przeznaczonych na wynajem krótko- i średnioterminowy, podała spółka.

"Współpraca z INApartments pozwoli naszym klientom na efektywne wykorzystanie nabytych lokali w wynajmie krótko- i średnioterminowym, co przełoży się na maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. Zdecydowaliśmy się na powierzenie opieki nad obsługą aparthotelu specjalistom, którzy zadbają o najwyższy poziom usług. Warto zaznaczyć, że właściciele lokali w aparthotelu mają pełną dowolność w zarządzaniu swoją nieruchomością, dlatego mogą oferować wynajem również poza systemem zewnętrznego operatora" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

INApartments wyróżnia się dużym doświadczeniem przy kompleksowej obsłudze obiektów aparthotelowych - od przygotowania strategii wynajmu maksymalizującego zyski właścicieli lokali, przez przygotowanie i realizację planu marketingowego, kreowanie marki aparthotelu i profesjonalną obsługę gości obiektu, podano również.

Inwestycję tworzą dwa trzynastokondygnacyjne budynki. Jeden z nich zostanie przeznaczony na apartamenty mieszkaniowe, drugi na aparthotel. W części aparthotelowej zaplanowano 134 lokale - od kawalerek po 4-pokojowe apartamenty. Ich powierzchnie wyniosą od 32,3 do 95,1 m2. W budynku mieszkalnym powstanie 113 mieszkań.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)