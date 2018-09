Mieszkanie plus: do piątku przedłużono rejestrację w konkursie na projekt domu z prefabrykatów

Źródło: PAP

Do piątku, do godziny 23.59 przedłużono rejestrację w konkursie na projekt domu z prefabrykatów w ramach programu Mieszkanie plus – poinformował PAP BGK Nieruchomości. Poprzez konkurs ma zostać wypracowana nowoczesna technologia budowy, pozwalająca zwiększyć skalę inwestycji.