Na pierwszy ogień ma iść jednak prof. Witold Modzelewski, twórca ustawy o VAT i doradca podatkowy. Jego przesłuchanie odbędzie się 18 września. Jak mówi szef komisji Marcin Horała z PIS, Modzelewski ma pozwolić komisji na pokazanie kontekstu sprawy i wskazanie ewentualnych problemów, jakie były z poborem podatku VAT.

Później przed Komisją stawią się konstytucyjni ministrowie rządu Donalda Tuska. Pierwszy 09.10 ma być przesłuchany Jacek Rostowski, minister finansów w latach 2007-2013. Po nim zostaną przesłuchani byli ministrowie sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski (18.10) i Andrzej Czuma (24.10).

Przesłuchania w listopadzie mają zacząć się od Michała Kanownika, szefa Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska. To on w końcu 2013 roku alarmował resort finansów o przestępstwach VAT-owskich w branży elektronicznej. Na podstawie jego informacji śledztwo w sprawie możliwych przestępstw urzędniczych wszczęła prokuratura w Białymstoku.

Po jego przesłuchaniu członkowie komisji mają wrócić do odpytywania osób z kierownictwa resortu finansów, tym razem ze szczebla wiceministerialnego. 20 listopada mają stanąć przed komisją Jacek Dominik, Katarzyna Zajdel-Kurowska, którzy byli wiceministrami w końcówce rządu PiS i później w czasach PO-PSL. Dzień później przed komisją mają stanąć Stanisław Gomułka i Elżbieta Chojna-Duch a 27 listopada Dariusz Daniluk i Ludwik Kotecki. Z kolei 28 listopada komisja ma przesłuchać Macieja Grabowskiego i Dominika Radziwiłła. Ostatnią osobą, która ma pojawić się przed komisją w tym roku, ma być Krzysztof Kwiatkowski - w czasach koalicji PO-PSL szef resortu sprawiedliwości. To propozycje terminów przesłuchań, będą one jeszcze potwierdzane u zainteresowanych.

Terminarz przesłuchań:

09.10 Jacek Rostowski

18.10 Zbigniew Ćwiąkalski

24.10 Andrzej Czuma

29.10 Andrzej Seremet

13.11 Michał Kanownik

20.11 Jacek Dominik, Katarzyna Zajdel-Kurowska

21.11 Stanisław Gomułka, Elżbieta Chojna-Duch

27.11 Dariusz Daniluk, Ludwik Kotecki

28.11 Maciej Grabowski, Dominik Radziwiłł

11.12 Krzysztof Kwiatkowski

>>> Czytaj też: Powstaje komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT. Będzie pracowała w okresie wyborów