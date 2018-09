W czasie spotkania poświęconego promocji książki o amerykańskich ambasadorach w Warszawie - w którym uczestniczyli dziennikarze Polskiego Radia i TVN - Georgette Mosbacher wygłosiła pierwsze publiczne przemówienie w Polsce.

Podkreśliła, że Polska rozwija się dynamicznie od ponad ćwierćwiecza. "26 lat nieprzerwanego wzrostu - nie mogę wskazać drugiego kraju w regionie, o którym można to samo powiedzieć" - zaznaczyła. Wskazała też na niski poziom inflacji i bezrobocia.

Mosbacher zaznaczyła, że amerykańskie firmy były jednymi z pierwszych, które rozpoczęły inwestycje w Polsce po upadku komunizmu. "Amerykańskie firmy zainwestowały od tego czasu 42 miliardy dolarów w Polsce, zatrudniając ponad 220 tys. Polaków" - powiedziała. Zaznaczyła, że pokazuje to, że amerykańscy inwestorzy czują się pewnie w Polsce.

Mosbacher podkreśliła, że jej celem jako ambasadora będzie działanie na rzecz kontynuowania tego trendu. Ambasador mówiła też, że jednym z celów jej misji będzie działanie na rzecz budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski.

“Stany Zjednoczone eksportują już LNG do Polski. Musimy wiedzieć, że Polska ma szansę stać się energetycznym hubem w tym regionie. Polska nie może być zależna od rosyjskiej ropy i gazu, bo wiemy, jaka to broń w ręku Rosji. Polska podejmuje dzisiaj kroki, by nigdy nie być na łasce Rosji w sprawach energii. Moim zadaniem jest dbać, by Ameryka zrobiła wszystko co może, by pomóc Polsce być niezależną energetycznie” - zaznaczyła Mosbacher.

Ambasador podkreśliła też, że będzie dbać o dalszy rozwój polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Zwróciła uwagę, że w Polsce obecni są już amerykańscy żołnierze. Jak zaznaczyła, "ci żołnierze to nie tylko odważni obrońcy wolności, ale także symbol amerykańskiego zobowiązania wobec waszego bezpieczeństwa oraz waszej pozycji w silnej i demokratycznej Europy".

“Chcemy pomagać w ten sposób tym, którzy podzielają nasze wartości. Polska walczyła o takie wartości. Rozumiemy to i szanujemy, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to wspierać. To jest moje zadanie i to jest moje zobowiązanie wobec was” - dodała ambasador USA.

Zaznaczyła, że USA współpracują blisko z polskim rządem i społeczeństwem obywatelskim także w zwalczaniu cyberprzestępczości - hakerstwa, dezinformacji, a także korupcji. Jak mówiła, dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb udało się m.in. zapobiec kradzieży miliardów dolarów, która była celem jednego z ataków hakerskich, o który podejrzewani są hakerzy z Korei Północnej.

Georgette Mosbacher jest pierwszą kobietą w historii polsko-amerykańskich stosunków, która objęła stanowisko ambasadora w Warszawie.