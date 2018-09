Vivid Games liczy, że 'Gravity Rider' sięgnie 'setek milionów' pobrań



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba pobrań gry "Gravity Rider", którą wydał Vivid Games, wzrosła już do ok. 1,5 mln, ale spółka liczy że docelowa liczba pobrań zbliży się do czołówki zestawienia dla tego gatunku, co oznacza nawet "setki milionów" pobrań, wynika z wypowiedzi prezesa Remigiusza Kościelnego dla ISBnews.

"Wyścigi 'Gravity Rider' oparte są na znanej i bardzo popularnej mechanice podanej w atrakcyjnej oprawie wizualnej i dopracowanej rozgrywce. Jest to z pewnością jeden z głównych powodów popularności na całym świecie - gra doskonale radzi sobie zarówno na platformie iOS, jak i Android. W weekend otwarcia gra trafiła do 1 mln graczy, dzisiaj są to już blisko 2 mln ściągnięć na koncie. W szczycie gra zdobyła 3. pozycję na platformie iOS w Chinach - drugim najważniejszym dla nas rynku po Stanach Zjednoczonych. Najlepsze gry tego gatunku mają już na koncie setki milionów pobrań. Chcemy aby 'Gravity Rider' znalazł się w czołówce tego zestawienia" - powiedział ISBnews Kościelny.

Podkreślił, że Vivid Games jest bardzo zadowolony z metryk użytkowych oraz monetyzacji reklamowej - na której w głównej mierze opiera się Gravity Rider. Wpływy z tego rodzaju monetyzacji nie są widoczne w żadnych rankingach pokazujących dochodowość gry, rankingi takie pokazują wyłącznie wpływy z mikropłatności, zaznaczył prezes.

Pierwsza aktualizacja trafi do graczy już 1 października, kolejne aktualizacje będą trafiać do graczy w mniej więcej miesięcznych odstępach.

"W zależności od naszego zaangażowania, umowy wydawnicze zapewniają nam co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów. W przypadku 'Gravity Rider' przez prawie rok byliśmy mocno zaangażowani w produkcję i przygotowanie tytułu do globalnej premiery. Nasza współpraca ze studiem Fontes - producentem 'Gravity Rider' - jest doskonałą realizacją w ramach programu wydawniczego, która na pewno pomoże nam pozyskiwać więcej wartościowych produktów w przyszłości" - stwierdził Kościelny.

Dodał, że "Space Pioneer" jest najlepiej ocenianą grą w historii spółki, która miała bardzo udaną premierę i była szeroko promowana w obu sklepach. „Metryki Space Pioneer, od daty premiery wzrosły znacząco, blisko 3-krotnie. Pracujemy nad rozwojem produktu, każdego miesiąca trafiają do graczy nowe aktualizacje wprowadzające nowe tryby, przeciwników, bronie i wiele innych mających wpływ na metryki" - wymienił prezes Vivid.

Z kolei jeśli chodzi o "Mayhem Combat", to o ile jest zadowolony z samej premiery, to pomimo dobrych ocen graczy aktualne metryki użytkowe i monetyzacyjne nie są dla spółki satysfakcjonujące.

"Zespół produkcyjny na bieżąco wprowadza wiele modyfikacji, które mają za zadanie zmienić te metryki. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby definitywnie oceniać i decydować o jego przyszłości, jednak co do zasady będziemy skupiać się i inwestować tylko w ten z produktów w portfolio, które przynoszą nam najwyższe przychody" - podsumował Kościelny.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)