Zortrax dostarczy drukarki 3D do francuskiego koncernu Faurecia



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Zortrax dostarczy drukarki 3D do francuskiego producenta wyposażenia samochodów Faurecia, podała spółka.

"Firma Zortrax dzięki swoim drukarkom 3D, filamentom i oprogramowaniu zyskała już uznanie w oczach takich potentatów, jak Bosch czy NASA. Teraz dostarczy urządzenia dla Faurecii, globalnego lidera technologicznego w branży motoryzacyjnej. Faurecia będzie ich używać w swoich fabrykach na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

Faurecia zatrudnia ponad 109 000 pracowników w 290 zakładach w 35 krajach, w tym w 30 centrach badawczo-rozwojowych, co czyni ją jednym z największych dostawców siedzeń, systemów wnętrz i ekologicznych rozwiązań w zakresie mobilności. Dążąc do optymalizacji swoich możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych, Faurecia skorzysta z rozwiązań Zortraxu.

"Technologia, którą dysponuje Zortrax, będzie doskonałą możliwością dla naszych pracowników, by pobudzić ich wyobraźnię i zwiększyć zaangażowanie. Opracowując innowacyjne aplikacje 3D, będą oni mogli wprowadzać w życie swoje pomysły i mieć swój własny wkład w procesy przemysłowe firmy. Maszyny fabryczne będą mogły następnie kopiować ich projekty za pomocą drukarek 3D, co dla firmy oznacza szybkie, elastyczne i niedrogie rozwiązanie" - powiedział wiceprezes Faurecia Eric Tordjeman, cytowany w komunikacie.

Pierwsze urządzenia Zortrax trafiły do francuskiego koncernu już pod koniec 2017 r. Obie firmy liczą na rozwój współpracy w nadchodzących miesiącach, wskazano w informacji.

"Faurecia jest kluczowym partnerem dla największych na świecie producentów samochodów, a wspieranie innowacyjnych pomysłów ma kluczowe znaczenie dla jej modelu biznesowego: druk 3D został opracowany w celu przyspieszenia rozwoju technologicznego dzięki udostępnieniu łatwych w użyciu narzędzi szybkiego prototypowania. Drukarki 3D Zortrax pomogą pracownikom Faurecii przesunąć granice tego, co jest możliwe w branży motoryzacyjnej" - powiedział prezes Zortrax Rafał Tomasiak, cytowany w komunikacie.

Wcześniej Zortrax wprowadził na rynek Inkspire - nową drukarkę żywicową. Inkspire to produkt przełomowy wykorzystujący technologię UV LCD. Dzięki czemu urządzenie pracuje 8 razy szybciej i 9 razy dokładniej, niż wiodące drukarki 3D DLP i SLA, podawała spółka.

Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.

(ISBnews)