Tauron zainteresowany projektami OZE, szczególnie farmami fotowoltaicznymi



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje zaangażować się w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności realizuje zaawansowany projekt budowy farm fotowoltaicznych, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

"Odnawialne źródła energii to jest kierunek, którym trzeba podążać. Czy nam się to podoba czy nie, to jest przyszłość. Ta transformacja jest tak niechciana, jak konieczna. Mamy tutaj swoje plany, bardziej na lądzie niż na morzu, choćby poprzez dość zaawansowany projekt budowy farm fotowoltaicznych" - powiedział Grzegorczyk podczas wystąpienia na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu.

Dodał, że grupa myśli też o budowie farm wiatrowych, ale nie jest to na tyle zaawansowany projekt, żeby o nim już teraz informować.

W I poł. 2018 r. produkcja z OZE w Grupie Tauron wyniosła 0,51 TWh, tj. o 23% mniej r/r, co sTauron tłumaczył z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi i wietrznymi oraz mniejszym spalaniem biomasy.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

