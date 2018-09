Ronson wprowadzi do oferty 107 ostatnich lokali w City Link w Warszawie 24 IX



Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Ronson Development wprowadzi w poniedziałek, 24 września, do oferty 107 lokali w piątym, ostatnim etapie warszawskiej inwestycji City Link, podała spółka.

"City Link to nasz absolutny hit sprzedażowy i prawdziwa perełka dla inwestorów. Osiedle położone u zbiegu ulic Wolskiej i Skierniewickiej już teraz jest znakomicie skomunikowane z innymi częściami Warszawy, a w przyszłym roku mieszkańcy będą mieć tuż pod domem stację metra Płocka. Do Ronda Daszyńskiego, gdzie zlokalizowane jest nowe centrum biznesowe Warszawy, można z City Link dojść pieszo. Ale równie blisko jest do terenów zielonych, sklepów i placówek edukacyjnych, bo Wola to dzielnica o znakomitej infrastrukturze dla mieszkańców. Dodatkowym atutem City Link są atrakcyjne ceny lokali: w najnowszym piątym etapie zaczynają się od 9,5 tys. zł za m2, podczas gdy w innych projektach na tzw. bliskiej Woli ceny zaczynają się od 12-15 tys. zł za m2" - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

W projekcie City Link na sprzedaż zostało 7% lokali w ramach czterech etapów, liczących łącznie 772 lokale, podano także.

"Pierwsze trzy etapy projektu zostały już praktycznie wyprzedane, a niemal wszystkie lokale pozostające w sprzedaży znajdują się w czwartym etapie City Link, który zostanie oddany do użytku pod koniec przyszłego roku. Ukończenie budowy piątego etapu osiedla City Link planowane jest wraz z zakończeniem czwartego etapu, czyli w IV kwartale 2019 r." - czytamy także.

Według Ronsona, ogromne zainteresowanie klientów mieszkaniami na Woli to w dużej mierze efekt powstania drugiej linii metra, która dociera obecnie do Ronda Daszyńskiego, a w przyszłym roku ma też sięgnąć dalszych części dzielnicy. Dane o cenach mieszkań wyraźnie pokazują, że bliskość metra oznacza także wyższe ceny. Z wyliczeń firmy doradczej REAS wynika, że na koniec II kwartału 2018 r. średnie ceny mieszkań oferowanych na Woli wynosiły 11 tys. zł za m2, a w przypadku projektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra były one wyższe aż o 44% - średnio wynosiły 15,8 tys. zł za m2.

"Ze względu na malejący zasób gruntów na Woli, mieszkań w tej części Warszawy przybywa wolniej niż chętnych na ich zakup. W tym roku liczba lokali w ofercie utrzymuje się na poziomie najniższym od kilku lat. Na koniec II kwartału 2018 r. było ich 1,7 tys., podczas gdy w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba ta niezwykle rzadko spadała poniżej 2 tys. mieszkań. Na koniec III kwartału ubiegłego roku mieszkań w ofercie na Woli było natomiast ponad 3 tys" - czytamy także.

Średnie ceny mieszkań rosną tu nadzwyczaj szybko. Jeszcze w 2015 r., gdy ruszała budowa pierwszego etapu City Link, kształtowały się one na poziomie 7,5 tys. zł za m2, by po trzech latach sięgnąć 11 tys. zł. Dlatego lokale w tej dzielnicy stanowią znakomitą propozycję dla inwestorów. Także na osiedlu City Link ceny wyraźnie wzrastają z każdym kolejnym etapem. Jeszcze w przedsprzedaży City Link 4 (maj 2017 r.) zaczynały się od 8,7 tys. zł za metr kwadratowy, natomiast obecnie najniższa cena to 9,5 tys. zł za m2, podsumował Ronson.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

(ISBnews)