Źródło: PAP

Negocjatorzy Unii Europejskiej są gotowi zaoferować brytyjskiej premier Theresie May strefę wolnego handlu po Brexicie, ale podkreślają, że w przeciwieństwie do jej planu musi istnieć granica celna, która sprawi, że handel nie będzie całkowicie płynny - wynika z wewnętrznego dokumentu UE, do którego dotarł Reuters.