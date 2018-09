Narodowy Fundusz Zdrowia rocznie wydaje na informatykę około 150 mln zł - informuje czwartkowy "Puls Biznesu". Znaczną część tej kwoty pochłania utrzymanie i rozbudowa systemu informatycznego. W wyniku decyzji z końca lat 90. NFZ nie posiada praw autorskich i kodów do systemu, dlatego zamówienia z wolnej ręki trafiają do Kamsoftu oraz konsorcjum Kamsoft/Asseco. Łączna wartość ostatnich trzyletnich umów podpisanych w 2016 r. to ponad 160 mln zł brutto na same usługi (bez rozwoju) - informuje "PB".

"Zapadła decyzja o budowie nowego systemu informatycznego" - mówił dla "Pulsu Biznesu" Adam Niedzielski, zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych. "Prowadzimy prace nad budową zespołu. Już zrekrutowaliśmy wicedyrektora ds. architektury, który ma zdefiniować najważniejsze klocki w systemie" - dodał. Według informacji "PB" niebawem mają pojawić się ogłoszenia dotyczące całego zespołu analitycznego, który będzie prowadził przedsięwzięcie.

Niedzielski w rozmowie dla "PB" wyjaśnił, że nie wszystkie kompetencje NFZ będzie budował sam. "Nie będziemy budować zespołu, który ma odpowiedzieć na wszystkie zagadnienia związane z nowym systemem. Zapewne w formule body leasing lub innej będziemy zatrudniać zewnętrznych informatyków, którzy nam pomogą" - tłumaczył.

"Obecnie mamy rozproszone rozwiązania, których zróżnicowanie często jest niezrozumiałe z punktu widzenia użytkowników" - mówił Niedzielski. "Chcemy, aby w perspektywie dwóch lat zostały wdrożone pierwsze moduły nowego systemu" - dodał.

Jak informuje "Puls Biznesu" - pierwsze przetargi w sprawie nowego systemu mogą pojawić się w przyszłym roku. Niedzielski zapowiedział, że "w najbliższym czasie" przeprowadzona zostanie analiza, w tym również biznesowa, "pod konkretne moduły, która będzie podstawą pod sformułowanie SIWZ". "Nie będzie jednego przetargu na cały system, tylko wiele przetargów na poszczególne moduły" - dodał. "Obecnie zidentyfikowaliśmy około 30 obszarów funkcjonalnych nowego systemu" - mówił dla "PB" Niedzielski.

"Puls Biznesu" przypomina, że obecnie NFZ ma umowy na utrzymanie i rozwój swojego systemu z Kamsoftem oraz konsorcjum Kamsoft/Asseco, które kończą się na początku 2019 r. Umowy te po raz kolejny będą musiały zostać odnowione. Niedzielski przyznaje, że przygotowania do podpisania nowej umowy zostały już rozpoczęte. "Postanowiliśmy włączyć do negocjacji interesariuszy: Ministerstwo Zdrowia, CBA i Ministerstwo Cyfryzacji. Chcemy na to spojrzeć w szerszej perspektywie, tym bardziej, że z naszego punktu widzenia będzie to ostatnia umowa, ponieważ równolegle będą trwały prace nad nowym systemem" - tłumaczył w rozmowie z "Pulsem Biznesu" Niedzielski.