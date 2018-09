Inwestorzy analizują prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych za Oceanem w przyszłym roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, podwyższyła w środę główną stopę procentową o 25 pb do 2,0-2,25 proc.

Bankierzy z Fed utrzymali prognozy czterech podwyżek stóp w całym 2018 r. oraz kolejnych trzech w 2019 r.

Fed usunął określenie prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjnej".

Środowa podwyżka stopy fed funds była ósmą w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., i trzecią w 2018 r.

Po zamknięciu rynków w USA w środę amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że nie jest zadowolony ("not happy") z podwyżki stóp. Negatywnie mówił też o rozmowach handlowych USA-Kanada. Na dodatek oskarżył Chiny o próbę interwencji w listopadowe wybory do Kongresu USA.

Napięcia pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata nie wykazują żadnych oznak łagodnienia, a prezydent USA Donald Trump i chiński prezydent Xi Jingping "mogą już nie być przyjaciółmi", po oskarżeniu Pekinu o próbę ingerowania w wybory do amerykańskiego Kongresu w listopadzie - oceniają analitycy.

Tymczasem we Włoszech nie ma porozumienia w sprawie budżetu. Planowane na czwartek spotkanie rządowe w sprawie budżetu może zostać opóźnione z powodu braku zgody i "komplikacji" związanych z ustaleniem deficytu na 2019 r. - takie informacje podaje "Corriere della Sera".

Na giełdach w Europie spadkom przewodzi sektor bankowy i wydobywczy.

Drożeją za to walory spółki TomTom, aż o 22 proc. To najsilniejszy śródsesyjny wzrost notowań od 2012 r. Firma rozważa opcje dla działu telematyki. Dział ten w 2017 roku wygenerował 18 proc. sprzedaży w TomTom. Holenderska firma zajmuje się produkcją systemów nawigacyjnych, tworzy urządzenia do nawigacji satelitarnej, aplikacje nawigacyjne na smartfony, zegarki sportowe z GPS, kamery sportowe, systemy zarządzania flotą pojazdów oraz inne usługi oparte na geolokalizacji.

Zyskuje detalista H&M +13 proc. Spółka uzupełniła swoje dane za III kw. Jej zysk przed opodatkowaniem wyniósł 4,01 miliarda koron wobec prognoz 4,20 mld koron. W tym miesiącu walory H&M zyskały już 35 proc. Chociaż analitycy firmy Berenberg zwracają uwagę, że zapasy H&M są wciąż zbyt wysokie, to spółka twierdzi, że można je "wyczyścić" bez dalszego zwiększania odpisów.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pkt. bazowy do 3,04 proc.

Ropa na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 1,2 proc. - do 72,46 USD/b, najwyżej od niemal 4 lat.

Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,8 proc. do 6.233,00 USD za tonę, najniżej od tygodnia.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30