W. Brytania: "The Times": część ministrów boi się załamania negocjacji z UE

Źródło: PAP

Część ministrów brytyjskiego rządu obawia się, że w razie odrzucenia tzw. propozycji z Chequers premier Theresa May może doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia w sprawie przyszłych relacji ze Wspólnotą - podał w czwartek "The Times".