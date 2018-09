Czaputowicz rozmawiał z Macronem na marginesie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

"Potwierdziłem zaproszenie dla prezydenta Macrona ze strony prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego do złożenia wizyty w Polsce. To zaproszenie jest otwarte i chcielibyśmy, żeby doszło do tej wizyty" - powiedział minister w Polsat News.

Szef MSZ dodał, że zaproszenie zostało "dobrze przyjęte"; zaznaczył, że wizyta Macrona to "kwestia dalszych rozmów". "Ale chciałem osobiście to zaproszenie przekazać" - podkreślił.

"Jest wola, myślę, prezydenta Macrona do złożenia wizyty w Polsce, aczkolwiek za wcześnie mówić o jakiś konkretach" - zastrzegł szef MSZ.

