JSW przeznaczyła 300 mln zł na nowy subfundusz stabilizacyjny



Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przelała 300 mln zł do nowego subfunduszu w ramach funduszu stabilizacyjnego, poinformowal prezes Daniel Ozon.

"Aktualnie przekazujemy do kolejnego subfunduszu pierwszą transzę 300 mln zł. To jest kolejne 300 mln zł ponad te 1,5 mld zł. Chodzi o to, by zabezpieczyć środki długoterminowo na inwestycje" - powiedział Ozon podczas wystąpienia na Konferencji Górnictwo 2018.

W czerwcu JSW podała, że zdecydowała o utworzeniu trzeciego subportfela w ramach funduszu stabilizacyjnego, przeznaczonego na finansowanie udziału własnego w strategicznych inwestycjach. Zostanie on zasilony kwotą 0,5-1 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)