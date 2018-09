JSW: Budowa kopalni Bzie-Dębina to kwestia 5-6 lat



Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wyodrębniona kopalnia na złożu Bzie-Dębina mogłaby zostać uruchomiona w perspektywie 5-6 lat, poinformował prezes Daniel Ozon.

"Podjęliśmy decyzję o pracach zespołu, które mają doprowadzić do wydzielenia Bzie-Dębiny w osobną kopalnię. Na ukończeniu jest jeden szyb, jeszcze drugi szyb musimy wybudować, istotny z punktu widzenia wentylacyjnego" - powiedział Ozon dziennikarzom w kuluarach Konferencji Górnictwo 2018.

Jego zdaniem, wydzielenie nowej kopalni jest zasadne z organizacyjnego punktu widzenia.

"Myślę, że, w związku z budową nowego szybu zajmie to 5-6 lat" - wskazał prezes w odpowiedzi na pytanie, kiedy z nowej kopalni może być wydobyty pierwszy węgiel.

Pełne wydobycie z tej kopalni może wynosić ponad 2 mln ton rocznie.

"Formalne wydzielenie nastąpi pewnie w pierwszej części przyszłego roku" - dodał Ozon.

JSW podawała w czerwcu, że rozważa wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoże Bzie Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód zlokalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi około 95% zasobów.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)