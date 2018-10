Sondaż dowodzi, że opinie o PPK są pozytywne. W ten sposób o tym pomyśle wyraża się 66 proc. pytanych. Negatywnie – zaledwie 22 proc. – Wyniki wskazują, że Polacy są zainteresowani przyjęciem systemu, w którym to pracodawca i państwo dokładają się do oszczędności pracowników. Ponad 70 proc. badanych przyznaje, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają im poczucie większego bezpieczeństwa na emeryturze – kwituje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Interesujące jest to, co najbardziej się w PPK podoba. Najwięcej, bo aż 96 proc. pytanych, za zaletę programu uważa to, że zgromadzone środki są prywatne i będą dziedziczone. Tego się spodziewali autorzy programu, dlatego zapis o tym, że środki są prywatne, znalazł się w projekcie. Choć legislatorzy w trakcie sejmowych prac podkreślali, że z puntu widzenia techniki legislacyjnej jest on zbędny.

82 proc. pytanych ceni w PPK dobrowolność. Wprawdzie pracodawca ma obowiązek zapisać do PPK wszystkich pracowników, ale każdy z nich może złożyć zastrzeżenie, że nie chce oszczędzać. Niemal takiej samej grupie ankietowanych podoba się to, że wszystkie formalności załatwia tu pracodawca. W zasadzie pracownik jest zmuszony do aktywności, jeśli nie chce oszczędzać w PPK lub zmienia pracodawcę. Z kolei dla trzech czwartych badanych atutem jest to, że pracodawca i budżet dokładają do oszczędzania niemal drugie tyle. Podstawowa składka pracownika wynosi bowiem 2 proc., pracodawcy 1,5 proc. plus do tego dochodzi jeszcze 240 zł dopłaty rocznej z budżetu. Ciekawe, że w rankingu zalet ta cecha znalazła się stosunkowo daleko.

Badanych zapytano także, jakie będą odpowiednie kanały informowania o PPK. Okazuje się, że za najwłaściwsze uznano komunikaty w telewizji (30 proc.), stronę internetową PPK (24 proc.) oraz pracodawców (9 proc.), co pokazuje, że ci ostatni powinni się przygotować do udzielania odpowiedzi na pytania pracowników.

Ustawa jest w tej chwili procedowana w Sejmie, ma wejść w życie w styczniu 2019 r. z półroczną vacatio legis. Tym samym już od lipca najwięksi pracodawcy mieliby obowiązek zapisywania pracowników do PPK. – Jest oczywiście dużo pracy do wykonania, aby zapewnić szeroką wiedzę o zasadach działania i korzyściach z PPK wśród pracowników i pracodawców. Musimy odbudować zaufanie Polaków do dodatkowych programów emerytalnych – podkreśla prezes PFR Paweł Borys.

>>> Polecamy: Małe firmy może i są piękne, ale lepiej zarabia się w dużych