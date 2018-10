Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Od północy poprzedniego dnia będzie obowiązywała cisza wyborcza i potrwa aż do zakończenia głosowania.

Pierwsze cząstkowe wyniki wyborów samorządowych w Opolu powinny pojawić się w godzinach porannych w poniedziałek. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów prawdopodobnie będziemy musieli poczekać. Przypomnijmy, że w czasie poprzednich wyborów samorządowych w 2014 roku, które odbyły się 16 listopada, z powodu problemów z systemami informatycznymi oficjalne wyniki wyborów zostały opublikowane przez PKW dopiero 21 i 22 listopada.

Wybory samorządowe 2018. Najważniejsze informacje dla wyborcy

Wybory samorządowe 2018: kandydaci na prezydenta Opola:

Faworytem wyborów w Opolu jest urzędujący prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Może on wygrać nawet w pierwszej turze. Gdyby jednak doszło do drugiej tury wyborów, prawdopodobnie walczyć on będzie z Violettą Porowską z PiS.

Poniżej lista kandydatów na urząd prezydenta Opola:

1. GAMBIEC Marcin Roch (lat 34), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GAMBCA, Opole

2. GRABOWSKI Paweł (lat 32), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15, Brzeg

3. KAMIŃSKA Barbara Ewa (lat 56), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, Opole

4. KLEPACZ Apolonia Weronika (lat 66), KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM, Masów

5. POROWSKA Violetta Teresa (lat 50), KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Opole

6. WIŚNIEWSKI Arkadiusz (lat 40), KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO, Opole